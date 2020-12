Stapje voor stapje naar een oplossing van de moord op Enschedese Marja Nijholt (48)

Auto slaat over kop op A35 bij Enschede-Zuid; bestuurder spoorloos

11 december ENSCHEDE - Een auto is vrijdagavond over de kop geslagen op de A35 bij Enschede-Zuid. De auto ramde een lichtmast, sloeg over de kop, schoot zo’n 100 meter over een afrastering en kwam kort voor een vijver tot stilstand.