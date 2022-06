Steeds meer Twentenaren en Achterhoekers aan het werk: aantal WW-uitkeringen aanzienlijk gedaald

Van alle inwoners in Twente klopte 1,7 procent de afgelopen maand aan bij het UWV. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit percentage is het hoogst in Hengelo (2,1 procent), gevolgd door Enschede (2,0 procent). In Rijssen en Dinkelland stond slechts 1,1 procent van de beroepsbevolking in mei aan de kant. In die laatstgenoemde gemeente is het percentage zelfs met 39,6 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar.