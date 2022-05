Stelling: Bevrijdingsfestivals in financieel zwaar weer, moeten ze entree gaan vragen?

Plots overleed Jimmy (35) uit Enschede, nu brouwen zijn ouders een speciaal­bier­tje ter nagedachte­nis aan hem

ENSCHEDE - Dorp aan de Maas, Jim Special. Zo heet het blonde speciaalbiertje dat brouwers Kitty en Ger Hendrix bedachten. Het is een eerbetoon aan hun zoon Jimmy die in Enschede woonde en werkte. Jimmy was pas 35 toen hij in september 2020 plotseling overleed.

