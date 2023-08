Stelling | Meer bedrijven in Twente moeten overstappen op een vierdaagse werkweek

Politie valt flat in Enschede binnen na steekpar­tij: overal bloed, maar dames zijn er al met hun koffertjes vandoor

Met een stormram beukt de politie vrijdagnacht aan de Belgiëlaan in Enschede de flatdeur van nummer 36 in. Buren zien het gebeuren door het kijkgat in hun eigen voordeur. Kort daarvoor hebben ze door dat ‘spionnetje’ ook gezien hoe een man vanaf de derde verdieping de trappen af strompelt ‘en een spoor van bloed achterlaat’. En hoe de bewoners van nummer 36 de benen hebben genomen...