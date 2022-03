Stephen en Nataliia konden nergens in Twente terecht met Oekraïense vluchtelingen: ‘Niemand had plaats’

nieuwsupdate Lekker met popcorn kijken naar de vuurwerk­ramp, en oh nee, de patat wordt duurder! Dit was de week in Enschede

ENSCHEDE - Tja, ik weet het niet hoor. Zijn we daar echt al aan toe? Een avondje ontspannen op de bank, met chips erbij, gezellig kijken hoe onze stad ontploft? De vuurwerkramp als entertainment, een ingewikkeld idee. Maar producent Fiction Valley – van Mocro Maffia – gaat het echt doen, hoorden we deze week: er komt een dramaserie over die dag in mei.

7:00