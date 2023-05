Stichting 55 Plus dik in het rood en denkt aan opheffen: ‘Ingeslagen als een bom’

De scheiding was al aangekon­digd, maar aanvaller Stef Ottink en HSC’21 blijven tóch bij elkaar

De berichtjes over Stef Ottink volgden elkaar snel op de afgelopen maanden. Hij zou HSC’21 na veertien seizoenen verlaten. Maar later kwam het bericht dat de 33-jarige vleugelspeler er toch een seizoen aan vast plakt. „En als ik weer goed fit ben, is dat misschien ook niet het laatste seizoen.”