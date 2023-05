Stichting Enschedese Speeltuinen onder vuur: geld achtergehouden en vrijwilligers weggejaagd

Wat gaat er schuil achter het kunstenaar­sate­lier aan de Getfertsin­gel? ‘Ons werk is overal in Nederland bekend, behalve in Enschede zelf’

De kunstenaars van Studio Complex zetten op 12 en 13 mei alle deuren open tijdens het festival Fictie Frictie: „We willen aan de buitenwereld laten zien wie we zijn, wat we doen en wat we te bieden hebben voor de stad”, aldus Victor Pieuw, kunstenaar en medeorganisator van het evenement.