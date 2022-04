‘Stoer cowboylied’ wint Willem Wilminkprijs voor het Beste Kinderlied 2022

De jury omschrijft het lied als wonderlijk actueel na een periode waarin we bijna twee jaar lang anderhalve meter afstand van elkaar hebben moeten houden. Give me some skin gaat over de kracht van aanraking. Hoe nodig het is om aangeraakt te worden, zoals de jury schrijft. Het lied komt uit een cowboy-voorstelling van Jurrian van Dongen. De maker werd overigens vaker genomineerd voor deze prijs. ’Hij maakt prachtige kinderliedjes en is met dit lied terecht op het erepodium beland.’