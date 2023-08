Aly uit Enschede wordt al maanden geterrori­seerd door bezoek van ontsnapte kat Mickey: ‘Het is één grote smeerbende’

Al maanden wordt Aly de Vos uit de Enschedese wijk Helmerhoek geterroriseerd door nachtelijke bezoekjes van een ontsnapte kat. Ondanks het chipkattenluik in de deur, dat normaal gesproken alleen opent voor haar eigen katten, weet het dier binnen te glippen. „Hij scheurt alle zakjes met natvoer en brokken stuk. Het is dan één grote smeerbende in huis.”