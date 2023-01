Succesvolle kinderfietsinzameling Enschede: ‘Ze komen echt op de goede plek terecht’

Dinofa­briek op Vliegveld Twenthe: prehistori­sche reptielen komen tot leven

ENSCHEDE - DinoPark Twente komt terug in een nieuw jasje: Dino Fabriek. Initiatiefnemer Tim Lammers is na het grote succes in 2019 blij om terug te zijn in Enschede: „Er kwamen zoveel positieve reacties binnen, dat is echt hartverwarmend.”

