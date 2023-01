Succesvolle scheidsrechter Jan uit Enschede finalist ‘Amateurscheidsrechter van het Jaar’: ‘Praten met de spelers is essentieel’

Succesvol muziekfes­ti­val Rock am Esch in Tubbergen krijgt vervolg

TUBBERGEN - Muziekfestival Rock am Esch in Tubbergen werd door corona keer op keer verschoven, maar in 2022 was het eindelijk zover. Die eerste editie beviel organisatie én publiek zo goed, dat een vervolg niet kon uitblijven.

12:19