Supermarkt biedt Lars (18) baan aan na nagellak-verbod bij Jumbo: ‘Leven niet in prehistorie’

„We leven niet meer in de prehistorie”, reageert Coop-supermarktmanager Thijs van Oosterwijk. „Het is 2021, ook hier. Vooral dat zinnetje dat Glanerbrug er niet klaar voor zou zijn raakte me. Het lijkt me heel, heel sterk dat ze hier anti-nagellak zijn”, vervolgt Van Oosterwijk. Sterker nog: ook bij de supermarkt tussen Enschede en Glanerbrug wordt nagellak gedragen door vrouw én man. „Wij hebben óók iemand rondlopen die vroeger man was en nagellak draagt. Die reacties zijn alleen maar positief.”

Statement

De supermarktmanager van de Coop - op nog geen twee kilometer van Jumbo Lochan - wil graag een statement maken en biedt Lars een baan achter de kassa aan. Hij is van harte welkom bij de winkel aan de Esmarkelaan. „Het gaat me niet om de aandacht, maar ik wil wel graag iets laten horen. Want dit is echt schandalig.”



Lars zelf wordt deze donderdag bedolven onder de steunbetuigingen en heeft al meerdere baantjes aangeboden gekregen. Hij zegt niet meer terug te willen naar de Jumbo in Glanerbrug, ook niet als hij plotseling wel met nagellak welkom is. „Ik zou niet meer met een goed gevoel naar het werk gaan.”



Supermarkteigenaar Radjen Lochan van de bewuste Jumbo zei eerder tegen deze krant dat Glanerbrug nog niet zover is dat het nagellak bij jongens accepteert. De manager had klachten ontvangen van klanten over de ‘jongen met nagellak’. „We zijn een redelijk ouderwets dorp, kregen er flink wat reacties op. Daar beschermen we hem voor”, zei Lochan.