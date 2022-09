Supermarkt in Enschede die na afsluiten stroom stank veroorzaakte is nu failliet

met video Nog maar 1 krat met eten voor 3900 Ensche­deërs: ‘Kinderen die niks te bikken hebben, dát mogen we niet toestaan’

Stop Armoede 053 groeit in deze crisistijd tegen de verdrukking in met een forse toename aan hulpbehoevende inwoners die nog geen droog brood in huis hebben. Evelien van Hattum doet er alles om hun bestaan te verlichten, maar kampt letterlijk met voedselgebrek.

13:37