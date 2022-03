Supporters PEC Zwolle probeerden veiligheidsnet De Grolsch Veste te vernielen

Lithium Werks verkocht aan bedrijf uit India, einde van aspiraties in Twente

ENSCHEDE/ZWOLLE - Lithium Werks, het batterijbedrijf dat in 2018 een lening van 7,5 miljoen euro kreeg voor een plan dat volledig mislukte, is verkocht aan een Indiaas bedrijf. Het is onduidelijk of Overijssel en Twente ooit nog iets terugzien van die lening.

16 maart