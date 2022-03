't Is duur wonen in Haaksbergen en Winterswijk, forse stijging woonlasten in Twenterand

Inwoners van Haaksbergen (met een eigen huis) zijn dit jaar gemiddeld €959,28 kwijt aan woonlasten. Daarmee is Haaksbergen de duurste gemeente in Twente als het op wonen aankomt. Toch verandert er voor de inwoners van het dorp weinig ten opzichte van vorig jaar, want de woonlasten zijn nagenoeg gelijk gebleven. Wat dat betreft komen inwoners van de gemeente Twenterand er bekaaid vanaf: daar stijgen de woonlasten met 7,4% naar €920,03.



De stijging in Twenterand komt vooral door een fors hogere ozb. Die was vorig jaar gemiddeld nog €384,55 en komt dit jaar uit op €432,24. De afvalstoffen- en rioolheffing gingen in Twenterand juist omlaag.