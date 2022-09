Taakstraf voor brutale dief uit Enschede die eieren wegnam in Hengevelde

Inspiratie voor strijd tegen eenzaam­heid in Enschede: ‘Maak eens een praatje’

ENSCHEDE - Meer weten over eenzaamheid? Hoe herken je het? Hoe bied je hulp? In de aanloop naar de Week Tegen Eenzaamheid biedt Samen1Enschede vrijwilligers, professionals en deskundigen de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen en inspiratie op te doen in 5 bijeenkomsten onder de noemer ‘Maak eens een praatje’.

22 september