Tattooshop in Enschede tovert litteken om tot prachtig kunstwerk

Celstraf­fen geëist voor miljoenen­frau­de met Twentse pgb's

15:50 ALMELO - Het Openbaar Ministerie wil dat vijf leidinggevenden van de zorginstellingen Pastoraal Centrum Saron uit Beuningen en In ’t Zadel uit Boekelo tot 30 maanden de cel in gaan voor onder meer fraude en deelname aan een criminele organisatie. Dat bleek dinsdag in de rechtbank in Almelo.