Te veel stikstofuitstoot bij bouw ecoduct bij Boekelo, maar sloop niet nodig, zegt Raad van State

documentaire op tv De Beul van Twente: ‘Hij is de man waar je je dochters voor waarschuwt’

Rudolf K. doodde op een sadistische manier tientallen dieren en later ook een dakloze man. AvroTros maakte een docuserie over K., De Beul van Twente. Filmmaker Hanneke van Stiphout:„K. is de man waar je vrouwen en kinderen altijd voor waarschuwt: ga niet ’s avonds alleen het park in. Hij is die man!”