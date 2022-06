Te weinig sporthallen in Enschede: lange wachtlijsten en de volleybalclub traint op tien plekken

Zo’n 35 kinderen willen dolgraag lid worden van basketbalvereniging Amical. Er is een probleem: er is geen ruimte waar de kinderen training kunnen krijgen. Alle uren zijn al bezet. En dus is een dertigtal enthousiaste basketballers in de dop, op de wachtlijst gezet. Met pijn in het hart van de basketbalvereniging „Zij moeten de toekomst worden. De kampioenen van later. Maar dat gaat niet op deze manier”, zegt Renske van Bruggen van Amical.