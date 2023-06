Teleurstelling na vernielingen aan het regenboogpad in Enschede: ‘Iedereen zegt wel dat ze vrijdenkend zijn, maar dat is niet zo’

met video Openlucht­spek­ta­kel in Boekelo met levende dieren, altijd spannend: ‘Dat varken moesten we toen laten slachten’

In de bossen in Boekelo wordt druk geklust. Er verrijst een plaggenhut, een kasteel met twee torens en een boomhut. Toneelvereniging De Vriendschap voert binnenkort een nieuw spektakelstuk in de openlucht op. Met dit keer vijf paarden en een horde kippen.