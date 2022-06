Terrassen in Enschede blijven groter dan vroeger: ‘Denken dat de horeca zo nog aantrekkelijker wordt’

ENSCHEDE - Waar in veel steden de terrassen weer teruggaan naar de grootte die ze hadden voor corona, is het de bedoeling dat dat in Enschede niet gaat gebeuren. De eerste plannen hiervoor liggen inmiddels al op tafel.

„De situatie met de ruim opgezette terrassen is noodgedwongen ontstaan door corona. Er is daardoor eigenlijk een beetje geïmproviseerd”, vertelt Hans Vaessen van de gemeente Enschede. „Het bleek zo goed te bevallen, dat we het graag in de huidige vorm voort willen zetten. Als gemeente, ondernemers en inwoners kijken we naar het gemeenschappelijke belang. We denken dat op deze manier de horeca nog aantrekkelijker wordt en er nog meer plezier uit te halen valt. De stad heeft er dus baat bij.”

Niet meer dicht op elkaar

Joris Eleveld, eigenaar van restaurant NOVI en voorzitter van de Vereniging Horeca Binnenstad, is er blij mee. HIj merkt dat de mensen niet meer zo dicht op elkaar willen zitten op een terras. „Wij hebben er daarom ook voor gekozen om niet terug te gaan naar de opstelling van voor corona, omdat mensen dat nu ervaren als krap”, zegt hij.

De terrassen in de binnenstad hebben op dit moment de ruime opzet. Het gaat wel om iets minder forse terrassen dan tijdens corona. Volgens Eleveld is het niet nodig om de terrassen zo groot te maken als tijdens de coronaperiode. „Het gaat om kleine uitbreidingen, die ervoor zorgen dat de mensen comfortabeler kunnen zitten”, vertelt hij. „Voor iedereen wordt het dan fijner om gebruik te maken van een terras.”

Geen rommeltje

Om in de toekomst ook van ruimere terrassen te kunnen genieten, is het volgens Vaessen wel nodig om duidelijke afspraken te maken. „We moeten er natuurlijk voor zorgen dat het geen rommeltje wordt. Er zijn nu afspraken gemaakt over kaders waar de horeca binnen moet blijven, bijvoorbeeld bij de inrichting van het terras,” zegt hij.

De plannen moeten nog wel officieel geregeld worden: er ligt een nieuw bestemmingsplan ter inzage. Van 17 juni tot en met 28 juli kunnen inwoners van Enschede er hun over mening geven. Donderdag 23 juni is er een inloopbijeenkomst in het stadhuis. Pas na de zomer neemt de raad een definitief besluit over de plannen.