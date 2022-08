Terug van zorgeloze vakantie blijkt kater Bruno ‘kwijt’ bij poezenhotel Twente

ENSCHEDE - ‘Een ware nachtmerrie’, noemt eigenaar Wouter Timpener het. Na een zorgeloze vakantie in het buitenland wilde hij met zijn gezin kater Bruno ophalen bij het poezenhotel Twente in Enschede, maar deze bleek spoorloos.

Ieder jaar gaat kater Bruno tijdens de vakantie periode naar het Poezenhotel Twente in Enschede. Ook dit jaar werd hij daar ondergebracht. Na de vakantie, op vrijdagmorgen, wil het gezin met twee kinderen hun kater Bruno ophalen. Maar eenmaal aangekomen, bleek de kat nergens te bekennen. „In eerste instantie dachten we dat Bruno zich verstopt had. We zijn met zijn allen gaan zoeken, maar konden hem echt nergens vinden”, vertelt eigenaar Wouter Timpener.

Grote onzekerheid

Inmiddels is kater Bruno al 5 dagen officieel vermist. Op dinsdagmiddag zou kat gezien zijn door omwonenden aan de Koekoeksweg, maar ook daar was de kater niet te vinden. Timpener: „Het is een hele vreemde situatie, ik kan me nog steeds niet helemaal beseffen wat er gebeurd is.” Toch gelooft de eigenaar nog in een goede afloop: „Tuurlijk is het een kwalijke situatie. Dit soort dingen horen niet te gebeuren. Maar iedereen kan fouten maken en ik weet zeker dat dit niet met opzet gedaan is. Ik vertrouw er daarom op dat we onze kat terugvinden.”

Zoektocht

Momenteel wordt er nog druk gezocht naar kater Bruno. Over de oorzaak van de vermissing is dus nog weinig duidelijk. Of de kater per ongeluk verwisselt of weggelopen is daarom niet zeker. De eigenaresse van het poezenhotel Twente, Diana Bruins, is gevraagd om een reactie op het voorval, maar wil geen commentaar geven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.