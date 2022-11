Teruglezen | Sinterklaas komt aan in Twente en de Achterhoek: avondintocht in Borculo

Falende bussen van Keolis duperen al wekenlang minder valide reizigers: PvdA wil ophelde­ring van gedeputeer­de

ZWOLLE/ENSCHEDE - De maat is vol voor de PvdA in Provinciale Staten. Door defecten aan de uitschuifbare entreeplanken kunnen mensen in een rolstoel al wekenlang de bus niet in. „Het moet afgelopen zijn met deze blunderparade. De toekomst van ons busvervoer staat op het spel.”

8 november