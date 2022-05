The Voice-winnaar Henny Thijssen dook voor zijn nieuwe album opnieuw zijn hart in

met videoENSCHEDE De titel van zijn nieuwste album is er een met een diepere gedachte. Componist, tekstschrijver en zanger Henny Thijssen (70) uit Enschede heeft met Tussen nu of ooit zijn ziel weer blootgelegd. Zijn fans hebben hem herontdekt na de winst van het The Voice Senior . Nu droomt hij van een theatertour.

Zie hem daar wat vertwijfeld en vol ongeloof staan in de studio. Een gouden bokaal in de hand en de snippers en slingers dwarrelend door de lucht. Henny Thijssen, alias De Snik uit Enschede, was en is nog steeds de glorieuze winnaar van die talentenshow. Hij heeft de beelden naar eigen zeggen niet vaak teruggekeken, maar wordt er wel nog keer op keer op aangesproken.

Schrijven als therapie

Of het succes van twee jaar geleden hem heeft veranderd? Dat niet, maar er is wat hem betreft wel een leven vóór en een leven na die overwinning. „Maar ik ben nog steeds dezelfde man die vooral mooie nummers wil schrijven. Voor mezelf en voor anderen, want schrijven is therapie voor me”, zo zei hij eerder al eens.

Thijssen schreef al meer dan duizend nummers in zijn leven. Op het nieuwe album staan twaalf autobiografische nummers. Hij gaf zich kort na de winst in de show al eens bloot in deze krant en dat doet hij voor het nieuwe album opnieuw. Maar dan anders.