Theater on ice in de Enschedese ijsbaan, waarom eigenlijk niet? ‘Natuurlijk zou ik dat willen!’

Hele producties on ice op de Enschedese ijsbaan, waarom niet? Er is ruimte genoeg. Theaterproducent Gerard Cornelisse ziet dat best zitten. ‘Zeker!’ reageert hij. Creativiteit kan de ijsbaan redden. De Enschedese stadsharmonie die zondag optrad in de ijsbaan, is een voorproefje.