Theaterproducent plant groots theaterspektakel voor 700-jarig bestaan van Enschede: van volkszanger tot een statig orkest

Hollywood bezoekt Enschede: schrijver en regisseur vanavond in gesprek met filmlief­heb­bers in Concordia

Hollywood komt vanavond naar Enschede. Na de vertoning van The Mauritanian in filmhuis Concordia om 19.30 uur staan schrijver Mohamedou Ould Slahi en regisseur Kevin MacDonald klaar om vragen over de bijzondere Hollywood-productie te beantwoorden. De eerste in levende lijve, de tweede via Zoom vanuit Schotland.