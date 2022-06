Thomas Verlaek uit Lonneker (32) maakt zijn eigen stripboek: ‘Zo gaaf! Een jongensdroom die uitkomt’

Zijn eerste echte tekening? Een paashaas. Thomas Verlaek was pas 3 jaar oud. Dat er nu een stripboek van hem in de winkels ligt, dat is geen verrassing. „Tekenen is altijd mijn uitlaatklep geweest”, zegt hij. Zijn vader Mathijs lacht, knikt instemmend en zegt dan: „Thomas kwam vroeger uit school en kroop thuis direct achter zijn tekentafeltje.” Thomas: „Dan had ik mijn jas nog aan, hè.” Wat als hij die uitlaatklep niet had gehad? „Dan had ik er nu niet zo bij gezeten.”