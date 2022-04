Thuisbezorgd-alternatief uit Enschede heeft nog werk te doen: ‘Gaat niet zo snel als gehoopt’

Het zat hem dwars. Als Appie in zijn restaurant Masada in Enschede een kapsalon van tien euro verkocht, via de website Thuisbezorgd.nl, dan kreeg de bestelgigant daar 1,50 voor. Terwijl hij als ondernemer er, zo vertelde hij vorig jaar, na aftrek van alle kosten maar 50 cent aan over hield. De tussenpersoon die meer verdient dan de maker: dat is krom, zo vond Appie. En dus kwam hij met een alternatief.