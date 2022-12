Tien weken cel voor oud-Twentenaar voor opruiing bij de Coolsingelrellen

Coronademonstrant Eldor van F. (45) heeft tien weken celstraf gekregen voor het bedreigen van agenten en opruiing bij de Coolsingelrellen in Rotterdam. De rechtbank in Den Haag noemde het handelen van F., die tot voor kort in Overdinkel woonde, ‘zeer kwalijk’. Ook baarde zijn houding de rechter zorgen.

Van F. was bij het uitbreken van de pandemie de aanjager van het verzet in Twente tegen de coronamaatregelen. Hij organiseerde meerdere demonstraties in Enschede. Maar hij was ook elders bij grote betogingen, zoals dus vorig jaar in Rotterdam.

Deuken in politieauto

De nu in Schiedam wonenden Van F. zond de coronademonstratie in Rotterdam live uit op Facebook. Daarin liet hij zien hoe iemand deuken sloeg in een voertuig van de politie, waarbij hij ‘goed werk’ riep. Ook gaf hij commentaar aan zijn kijkers: ,,Welkom in de hel van Rotterdam. Amsterdam, wat doen jullie? Koffiedrinken? Utrecht, wat doen jullie? Laat deze vlam zich verspreiden over Nederland en dit een voorbeeld zijn voor de hele wereld.”

Tribunalen

Daarnaast heeft Van F. agenten bedreigd door op sociale media te spreken over tribunalen, de doodstraf en over ‘collaborateurs van de vijand’. Volgens F. viel dit onder de vrijheid van meningsuiting, maar de officier van justitie zag dat anders. De aanklager eiste twee weken geleden een gevangenisstraf van vijf maanden.

Van F. werd in 2015 in zijn buik geschoten door een lid van een arrestatieteam inzake een drugsonderzoek. Volgens de reclassering zou dat mogelijk de bron van zijn wantrouwen tegen de overheid zijn. De kans dat Van F. nog een keer de fout in gaat en op gewelddadig extremisme is volgens reclassering groot. De houding van de Schiedammer ten opzichte van de politie en de overheid baart de rechtbank zorgen.