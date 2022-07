Tientallen tractoren bij groot boerenprotest in binnenstad Enschede: ‘Weg met de stikstofwaanzin!’

Om 16.00 uur was in het gemeentehuis de laatste vergadering van deze raadsperiode. PVV Enschede diende onder meer een motie in over de aangekondigde stikstofplannen. In de motie werd opgeroepen om de impact van de stikstofmaatregelen te onderzoeken. Ook werd gevraagd om de dialoog met de provincie te starten en daarin mee te nemen dat Enschede haar (boeren)bedrijven koestert en dat de provincie alles in het werk dient te stellen om deze (boeren)bedrijven te beschermen.



Fractievoorzitter Hidde Heutink: “We constateren dat het rijk een heksenjacht heeft geopend richting onze boeren en bedrijven. Met het indienen van een motie beogen we een krachtig signaal te geven dat Enschede haar (boeren)bedrijven koestert. Op veel plekken moet straks voor 95% stikstofreductie plaats vinden. Dat is compleet losgeslagen van de werkelijkheid en betekent dat de Twentse landbouw door de overheid failliet wordt verklaard.”