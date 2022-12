Tijd voor een vangrail op de N35? ‘Het is elke keer weer raak’

LezersreactiesENSCHEDE - Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Wat wél bekend is, is dat de aanrijding tussen twee auto's op N35 bij Enschede de zoveelste is. Iets dat de gemoederen op onze Facebookpagina flink bezighoudt. Daarom zetten we een aantal lezersreacties op een rij.

Op donderdagmiddag 8 december zijn twee auto's met elkaar in aanrijding gekomen. Een persoon is hierbij gewond geraakt en met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De weg tussen Enschede-Oost en Enschede-Zuid is enige tijd afgesloten geweest.

Inhaalverbod

De meningen over de toedracht van het ongeluk zijn verdeeld. Sommige lezers begrijpen niet hoe zoiets kan gebeuren op een weg als de N35. „Alweer... Snap het nog steeds niet. Is het nou omdat je haast heb of omdat je gewoon volkomen blind bent?", vraagt Tamara Muissie uit Enschede. Cees Kalsbeek deelt dezelfde mening: „Je snapt het niet hè, doorgaande weg, inhaalverbod en iedere keer is het raak. Ik probeer deze weg altijd zoveel mogelijk te vermijden.” Harry Jansen vult aan: „Afstand houden, niet inhalen en aan de snelheid houden. Hoe moeilijk kan het zijn?”

Gevaarlijke weg of toch niet?

Volgens Petra Kleinnibbelink is de N35 een gevaarlijke weg, maar Ria Wielinga is het niet met haar eens. „Gevaarlijke wegen bestaan niet. Het zijn de mensen die het gevaarlijk maken door zulke domme acties als (onnodig) inhalen of teveel bezig zijn met hun telefoon en waar onschuldige andere weggebruikers dan weer vaak de dupe van zijn of het zelfs met de dood moeten bekopen.”

Vangrail plaatsen

Andere lezers geven aan dat het type weg een rol speelt in de hoeveelheid ongelukken. Ton Huijsman uit Hengelo: „Allereerst hopen dat de gewonde voorspoedig herstelt. Dit soort wegen hebben niet de capaciteit voor zóveel verkeer. De overheid, die autorijders volledig leegklopt, zou zijn verantwoordelijkheid moeten nemen om ervoor te zorgen dat onze wegen veilig begaanbaar zijn. Hier had dus al lang ingegrepen moeten worden, dan was dit niet gebeurd.” Marc Jesse uit Enschede vindt dat er een structurele oplossing moet komen voor dit soort wegen: „Het is elke keer raak op de N-wegen, tijd voor een vangrail er tussen.”

Hoe denk jij hierover?

Wat is jouw mening over dit onderwerp? Je kan heel eenvoudig jouw reactie plaatsen door op het Facebookicoontje te klikken van onderstaand bericht. Dan kom je gelijk bij de juiste post uit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.