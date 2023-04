Tjeerd uit Hengelo krijgt zijn gewenste laatste rustplaats: in een bus van Bolletje

10 jaar in herinneringTjeerd Martin (63) hoeft geen dure urn. Dat zegt-ie op zijn sterfbed. Zijn as kan best in een beschuitbus van Bolletje, zijn eerste ‘broodheer’ in Twente. Komt het even goed uit dat zijn vrouw Anja al langer zulke voorraadbussen verzamelt. Eentje heeft ze dubbel: met een lachend bakkertje uit Almelo… Die wordt Martin (voor)laatste rustplaats. „Alleen zijn blijft minder leuk.”