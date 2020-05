Toegewijde huisvriend (30) blijkt monster dat slapende kinderen misbruikt: ‘Hoe zwart is je geest?’

Johan M. (30) is een goede huisvriend en scoutingleider die zich op een moeilijk moment met veel liefde en toewijding ontfermt over de nog jonge kinderen van een Enschedees gezin in moeilijkheden. Tenminste, zo lijkt het. Want als zijn vriendin eind mei vorig jaar een USB-stick in zijn broekzak vindt blijkt deze vol te staan met foto-en filmopnamen waarop M. de in diepe slaap verkerende kinderen van het gezin misbruikt. Als het aan officier van justitie Eddie Leunk ligt maakt de rechtbank korte metten met M.. Hij eist een gevangenisstraf van 4 jaar waarvan 1 jaar voorwaardelijk.

Het is een emotionele rechtszaak vrijdagmiddag in de rechtbank Almelo. De ouders van de slachtoffertjes zijn er met een slachtofferadvocaat. Ook meerdere zedenrechercheurs zijn aanwezig, een van hen heeft zelfs een laptop bij zich waarop enkele door M. gemaakte opnamen staan. De beelden moeten de rechtbank er mogelijk van overtuigen dat het misbruik van de 8-jarige zoon verder ging dan M. wil toegeven. Die erkent aan de drie kinderen gezeten te hebben, maar zegt dat er nooit sprake was van enig seksueel binnendringen. Dat zou hem zelf door een lichamelijke beperking teveel pijn doen zegt de 30-jarige tegen rechter Sandra Huisman en haar collega’s. Na een korte schorsing wordt duidelijk, die beelden gaan niet, ook al is het achter gesloten deuren, in de rechtszaal bekeken worden. De beschrijving in het dossier is grafisch genoeg.

‘Je bent een monster’

De ouders van de slachtoffertjes krijgen van de rechtbank alle ruimte om hun ontzetting en verdriet kenbaar te maken. “Johan, kijk me eens aan, ik heb graag dat je me aankijkt als ik tegen je praat” begint de moeder. “We gaven je onderdak toen je geen woning meer had. We wilden barmhartig voor je zijn maar je maakte uiteindelijk misbruik van de situatie. Weet je nog dat je peetvader zou worden van ons zoontje? Hoe moeten we onze kinderen uitleggen dat hun beschermer een monster is die ‘s nachts zijn prooi besluipt? Je woorden klinken hol, hoe zwart is het water van je geest? Mogen de hemelse vaders je vergeven.” De ouders willen meer dan 17.000 euro schadevergoeding zien van M..

Uit rapportage werd duidelijk dat M. niet onbekend is met misbruik. Hij was zelf als jonge jongen slachtoffer van vergaand seksueel geweld en ontwikkelde als volwassene pedofiele gevoelens. Om te voorkomen dat M. in de toekomst meer slachtoffertjes maakt is een intensieve behandeling met veel controle nodig concludeert de reclassering. Officier van justitie Leunk neemt dat advies over, hij vraagt de rechtbank een proeftijd van 5 jaar op te leggen. In zijn laatste woord spreekt M. de hoop uit dat hij ooit “een goede terugstap in de samenleving” kan maken.