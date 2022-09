Tonnen meer voor woning IJsbaanweg? Bewoners rekenen zich niet rijk: ‘Even wachten met champagne’

‘Doorbraak’: Nederlands QuiX bouwt voor 14 miljoen eerste kwantumcom­pu­ter van Europa

QuiX Quantum in Enschede bouwt de eerste fotonische kwantumcomputer van Europa. De computer met superrekenkracht gaat 14 miljoen euro kosten en komt bij het Duitse lucht- en ruimtevaartinstituut DLR in Ulm te staan. Overal in de wereld wordt nu hard gewerkt om dergelijke computers te ontwikkelen.

28 september