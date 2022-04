Torenhoge populieren in Enschedese achtertuin vallen bijna om: ‘hier moet snel iets gebeuren’

Vrijdagavond al heeft de brandweer de torenhoge populieren aan elkaar vast gemaakt. Het was de buurman die de hulptroepen inschakelde. De bomen zijn hol van binnen en zwaaien bij ieder zuchtje wind gevaarlijk heen en weer. Als ze vallen, dan is dat over zíjn tuin, op de houten overkapping, of mogelijk tegen het achtergelegen studentenhuis. Het zou niet de eerste keer zijn. Ooit stonden er vier populieren, maar de eerste heeft het dertien jaar geleden al begeven.

Bedrijven reageren niet eens

De sjorbanden zijn een lapmiddel, want hier moet écht iets gebeuren. Alleen krijgt de hoogbejaarde eigenaar van het tuintje niet alles meer zo goed mee en heeft haar dochter bedrijven benaderd die niet eens reageren op de vraag om een offerte.

De gemeente wil nu de helpende hand toesteken, zegt een woordvoerder dinsdagmiddag. Dat is een beetje ingewikkeld, omdat ze op privégrond staan. „Maar we maken ons zorgen. Het is daar al een keer misgegaan en dat dreigt nu weer. Als ze op gemeentegrond hadden gestaan, hadden we meteen actie kunnen ondernemen.”

Wie kan snel helpen?

De hulp bestaat nu uit het volgende: „We gaan zo snel mogelijk langs met een lijstje bedrijven waar wij contact mee hebben en waarvan we weten dat ze wèl tijd hebben om de bomen snel weg te halen.” Het zal een opluchting zijn voor de buurman, die inmiddels zelf ook al op zoek is naar iemand die de bomen kan komen kappen. En nu maar duimen dat het niet gaat stormen, in de tussentijd.

Volledig scherm Met grote sjorbanden heeft de brandweer vrijdagavond drie enorme populieren in een tuintje aan de Bilderdijkstraat aan elkaar vastgemaakt. Ze dreigen om te vallen. Maar niemand komt ze kappen, zegt de buurman. © GinoPress B.V.