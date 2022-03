Touwtjes nog strakker aangehaald bij bouwen appartementen in Enschede: alleen nog op aangewezen plekken

Alles in regelgeving vangen is onmogelijk, maar de gemeente Enschede doet haar best. Sinds enkele jaren wordt hard ingezet op de kwaliteit van woningbouw, en met name appartementen. Zoals de gemeente het omschrijft: ‘de juiste appartementen voor de juiste doelgroepen op de juiste locaties’. Belangrijk doel hiervan is proberen te voorkomen dat jonge, hoogopgeleide mensen de stad verlaten, de zogenaamde braindrain. Om ze in Enschede te houden, moeten ze hier goede woonruimte kunnen vinden. Bijvoorbeeld een appartement waar ook werk mogelijk is. En een balkon dat groter is dan gemiddeld, om meer luxe te bieden.

Het werkte

Al die zaken werden een paar jaar geleden omschreven in een Woonvisie en als onderdeel daarvan een bestemmingsplan dat specifiek bedoeld was voor appartementen. Dat werkte: ‘Met het plan zijn vele goede stedelijke ontwikkelingsprojecten tot stand gebracht en tevens veel toevoegingen van kwalitatief slechte appartementen tegengehouden’, aldus de gemeente. Maar in de praktijk bleek dat er soms woningen wenselijk waren die binnen dat plan tot ieders spijt niet mochten. Zoals wonen boven winkels in Boekelo. Of appartementen op een verhoogde ondergrond, zodat ze strikt genomen te hoog werden. Dat is in het nieuwe plan hersteld.

Door de mazen

Aan de andere kant bleken er ook plannen door de mazen te glippen: dingen die niemand wilde, maar die toch mochten. ‘Laagwaardige’ appartementen. Omgebouwde winkels, tot kamers vertimmerde huizen. Zogenaamde rug-aan-rugwoningen, waarbij woningen de achtermuur delen.

Quote Sinds enkele jaren wordt hard ingezet op de kwaliteit van woningbouw, en met name appartemen­ten

Deze ‘fouten’ zijn nu gerepareerd. Buiten het centrum, waar bijvoorbeeld in het Centrumkwadraat hoogwaardige appartementen worden gebouwd, mogen er alleen nog appartementen in bepaalde delen bijkomen en ook die moeten voldoen aan kwaliteitseisen. Als dat geen gebied is voor ‘hoogstedelijk wonen’, mogen die appartementen alleen boven winkels en dergelijke worden gebouwd.

In bepaalde gebieden

En dat alleen nog maar in bepaalde gebieden, zoals in het winkelgebied in Glanerbrug en de winkelplint aan de Hengelosestraat, voorbij de kruising met de singel. Buiten de gebieden die vrij exact omschreven zijn, zijn geen nieuwe appartementen meer mogelijk.

Daar zijn wel een paar uitzonderingen op, bijvoorbeeld als het gaat om monumenten waar appartementen in gebouwd worden. Verder is er ruimte gemaakt voor appartementen voor bijzondere doelgroepen, of zorginstellingen. Die kunnen niet altijd gebouwd worden volgens de regels, maar ze zijn wel nodig.

Aantal uitzonderingen

Er is een aantal uitzonderingen gemaakt die met name worden genoemd, vaak omdat het bouwen al begonnen is en je niet halverwege de spelregels mag veranderen. Daaronder valt bijvoorbeeld de oude Ambachtsschool aan de Boddenkampsingel. Ook de appartementen op het Cobercoterrein aan de Raiffeisenstraat vallen buiten de eisen; hier gaat het om zogenaamde ‘loftementen’, appartementen waarbij bewoners zelf kunnen kiezen hoe ze de woon- en werkruimte verdelen.

Het nieuwe bestemmingsplan ligt ter inzage en er kan nog op gereageerd worden.