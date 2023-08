‘Touzani, een handtekening, een foto!’ Straatvoetbal-idool in Enschede voor zijn FC Straat

Reportage Acht hooligans herkend op camera en uit bed getrommeld door politie: ‘Mag ik mijn moeder bellen?’

Acht hooligans van FC Twente zijn maandagochtend van hun bed gelicht, na onderzoek naar de Hammarby-rellen in juli. Wij waren mee op deze ‘klapdag’ voor de politie. Ze bellen aan, bonken op de deur, roepen door de brievenbus. In de deuropening verschijnt een hooligan in een groene onderbroek. „Wat is er aan de hand dan?”