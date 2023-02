Tragisch begin skivakantie Twentse gezinnen; bus verongelukt bij hun vakantiehuis na vrijgezellenfeest; bruidegom sterft

Kuipers & Kuipers Meest gestelde vraag aan mij? ‘Wat is jouw lievelings­bier?’

Dit zal niet als een verrassing komen maar de vraag die mij het meest wordt gesteld is: ‘Wat is jouw lievelingsbier?’ Eén bier vind je altijd terug in mijn antwoord: Orval van abdij Notre-Dame d’Orval. Een trappistenbier uit België en het enige algemeen verkrijgbare bier van deze abdij.