Trainer Jan-Willem Beekhuizen geeft in zijn laatste maanden alles voor NRC’22, maar ‘had de klus graag afgemaakt’

Tafelten­nis: Thijs Smit uit Enschede is na 10 jaar terug op het NK voor A-spe­lers: ‘hier mag ik heel trots op zijn’

Het is een bewogen jaar voor Thijs Smit. De directeur van basisschool Liduina begon een tweede carrière met een eigen bedrijf in teambuilding en vitaliteit en op sportief gebied verruilde hij ‘zijn’ Entac voor Hercules in Terborg. Die veranderingen gaven hem zoveel energie en motivatie dat hij zich prompt plaatste voor het NK, komende zaterdag in Zwolle.