Trainer Otto Krabbe van Stevo naar FC Suryoye

valentijnsdag We’ll Meet Again bij huwelijk Truus en Henny, op begrafenis Henny en nu speciaal voor Truus

„Ik ben wel een blij mens hoor!” Truus Vreriks-Reuver (92) kan het niet vaak genoeg benadrukken. Ze redt zich prima en heeft het goed naar haar zin in het Ariënshuis in Glanerbrug. Maar toch… „Als ik ’s avonds de tv uitzet, loop ik langs zijn foto en zeg: Wanneer haal je me een keer op?” Een liefdesverhaal op Valentijnsdag.