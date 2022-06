Tranen van blijdschap op Special Olympics in Twente: ook met een sprong van 39 centimeter ben je een winnaar

Met videoENSCHEDE - De Special Olympics is in Twente zijn in volle gang. Wel 2300 sporters uit het hele land met een verstandelijke beperking komen zaterdag en zondag in actie. Er worden records gebroken, er vloeien tranen van blije emoties. Een schets van een spannende zaterdag in het FBK Stadion in Hengelo.