Trots en teleurstelling overheersen bij verliezend Avanti: ‘We kunnen onszelf niets verwijten’

met video Touringcar vat vlam in Achterhoek: 20 schoolkin­de­ren ongedeerd, steenmar­ter lijkt oorzaak

Een touringcar met twintig leerlingen en twee docenten is vrijdagmiddag op de N18 tussen Enschede en Varsseveld in brand gevlogen. Alle inzittenden konden het voertuig op tijd verlaten. De bus van TCR Raalte is volledig uitgebrand.

17 juni