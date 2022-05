Trouwen in Twente flink duurder: ja-woord op sommige plekken € 1.420

Trouwen in een gemeentehuis in deze regio is dit jaar opnieuw duurder geworden. Koppels betalen in Almelo en Enschede ruim tien procent meer voor het ‘ja-woord’. Een zondagse ceremonie in Oldenzaal is het duurst: dat kost koppels liefst 1.420 euro.

Het mag dan de mooiste dag van je leven zijn, op sommige plekken in deze regio kan het ook zomaar de duurste dag uit je leven worden. De trouwkosten in deze regio verschillen namelijk enorm. Een doordeweekse ceremonie in Twenterand is met 283 euro het goedkoopst, een zondags ja-woord in Oldenzaal het duurst (1.420 euro).

Tien euro meer

Ten opzichte van vorig jaar is het trouwtarief voor een doordeweekse bruiloft het sterkst toegenomen in Almelo (+13,4%) en Enschede (+10,2%). Drie Overijsselse gemeenten kozen ervoor het tarief niet te verhogen: Dinkelland, Tubbergen en Haaksbergen.

Gemiddeld liggen de trouwkosten in Overijssel dit jaar op € 426,06. Dat was vorig jaar nog tien euro (2,3 procent) goedkoper, met een prijs van € 416,61. Landelijk gezien liggen de gemiddelde trouwkosten iets lager dan in deze regio (412,99). Wat hier vooral opvalt is dat Overijsselse gemeenten een grote variatie aan tarieven hanteren.

‘Best gek’

De trouwkosten zijn uitgezocht door ThePerfectWedding.nl, die tarieven onderzocht op trouwpagina's van alle 345 gemeenten in Nederland. De onderzoekers zijn verbaasd over de verschillen.

„Dat de ceremonietarieven zo van elkaar verschillen is eigenlijk best gek, want we hebben bij iedere gemeente alleen gekeken naar dezelfde ceremonie, met een uitgebreide toespraak van een trouwambtenaar.” Kamervragen een aantal jaar geleden naar die tarieven leverde tot op heden niets op.

Vrijwel alle gemeenten maken in de prijs onderscheid tussen doordeweekse bruiloften en die op vrijdag, zaterdag en zondag. Op zondag trouwen kan niet overal, 207 van de 345 gemeenten bieden die ‘dienst’ nog niet aan. De vraag naar trouwceremonies is door de coronapandemie explosief gestegen, veel bruiloften zijn uitgesteld en naar deze zomer verplaatst. Grote locaties in deze regio zijn voor de hele zomer al volgeboekt.

Top 3 Overijsselse gemeenten met goedkoopste ceremonies, doordeweeks:

Kampen: € 275,00

Twenterand: € 283,10

Wierden: € 306,50

Top 3 Overijsselse gemeenten met duurste ceremonies, in het weekend:

Oldenzaal (zondag): € 1.425,00

Enschede (zaterdag): € 926,45

Staphorst (zaterdag): € 909,00

