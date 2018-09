Truus (88) uit Glanerbrug stopt bij 73 mappen vol PVV

Video Twentse Landdag in Enschede: 'in het water gevallen'

24 september ENSCHEDE - Het weer, of dat nu mooi is of slecht, hoort bij het leven van agrariërs en ze nemen het zoals het komt. Maar dat de Twentse Landdag in het Ledeboerpark zondag totaal verregende was toch een beetje wrang. De volgende staat pas voor over drie jaar op de rol.