Turken in verzet tegen genocidemonument in Enschede: ‘Dit zet mensen tegen elkaar op’

De christelijke Suryoye-gemeenschap in Twente herdenkt jaarlijks de volkenmoord in 1915 op ongeveer anderhalf miljoen voorouders, gepleegd door Turkije. Hoewel veel landen deze gebeurtenis als genocide erkennen, ontkent Turkije dit in alle toonaarden. Ze noemen het ‘de Armeense kwestie’.

De Syrisch-orthodoxe gemeenschap komt sinds enkele jaren bij elkaar in het Volkspark in de stad. Zij willen daar nu ook een monument. Dat gaat Turkse groepen in Enschede veel te ver. Bij de gemeente is al een melding gedaan van een demonstratie. Een datum is er nog niet.