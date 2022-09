Tussen de kerstbomen onder de zonnebank: Anja en Gerard runnen een kerstoutlet in een zonnestudio

Enschedese student heeft steeds vaker geld tekort: helft inkomen gaat op aan woonlasten

ENSCHEDE - In Enschede wonende studenten zijn relatief goedkoper uit dan leerlingen in andere studentensteden. Desondanks komt een groot deel maandelijks geld tekort. De woonlasten in de Twentse stad bedragen gemiddeld 425 euro.

8 september