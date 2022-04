Twaalf eendenkuikentjes en moedereend gered uit duiker door brandweer Enschede

Zwaar gehandicap­te Erik (41) wordt vaak zeiknat wakker, omdat luiers niet deugen

Hoe vaak ze sinds begin dit jaar zijn bed verschoond hebben? Doke en Jan Snijder uit Enschede zijn de tel kwijtgeraakt. Door het ontbreken van goede luiers is de zorg voor hun zoon Erik (41) vandaag de dag zwaarder dan ooit. Een verhaal over de verschillen tussen theorie en praktijk. „Hij plast niet zes keer per dag twee liter.”

16 april