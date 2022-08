Twee branden in Enschede, beide vermoedelijk aangestoken

‘Gemeente, ga in gesprek met de mensen in Albergen’, vindt Dick Turk, oud-directeur Vluchtelin­gen­werk Enschede

ENSCHEDE - Dick Turk windt er geen doekjes om: er is stevig geblunderd met de communicatie over de vluchtelingen in Albergen. Met meer dan veertig jaar ervaring in het vluchtelingenwerk weet hij dat je alleen draagvlak creëert voor de opvang van asielzoekers als je de lokale bevolking erin meeneemt.

