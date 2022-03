Twee vrouwen lichtgewond na aanrijding in Enschede, bestuurder auto rijdt door

VIDEO Nolly Zweers (92) draagt kort truitje op klassenfo­to van Enschedese Pathmos­school uit 1938: ‘Waar­schijn­lijk was de wol toen op’

ENSCHEDE De zwart-wit foto is van net voor de oorlog, 1938. De derde klas van de Pathmosschool, van meester Petrusma. Tussen de veertig kinderen ontdekt Nolly Zweers-Fortuin (92) zichzelf. Ze moet een jaar of 9 zijn geweest. „Goh, ik had een brilletje. Toen al!”

