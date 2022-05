Tweede Kamer wil ‘opruimfonds’ voor zoutputten

Geschorste docent mag naar Bonhoeffer College in Enschede terugkeren: hij gedroeg zich ‘slechts’ onhandig

ENSCHEDE - De door het Bonhoeffer College in Enschede geschorste docent levensbeschouwing mag terugkeren in de klas. Tot die conclusie komt bestuursvoorzitter Genio Ruesen na onderzoek. Over wanneer, waar en hoe de leraar re-integreert, wordt nog overleg gevoerd. De docent wil nog niet op het besluit reageren.

12 mei